Wer die Einsamkeit der Bergwelt sucht, sollte dies vielleicht nicht gerade am höchsten Gipfel der Erde tun. Der Ansturm in der Hauptsaison dort erinnert an die Schlange vorm Berliner Techno-Club Berghain, sieht man einmal ab von Tageszeit, Ausblick, Kleiderfarben und fehlenden Türstehern. Immer mehr Menschen wollen den Mount Everest besteigen, doch der Zeitraum, in dem das Wetter mitspielt, beschränkt sich auf wenige Wochen im Frühling. Dass in diesem Jahr bereits mindestens zehn Menschen bei dem gefährlichen Abenteuer starben, doppelt so viele wie 2018, wird auch auf die Überfüllung am Berg zurückgeführt. Geradezu nach Horrorfilm klingen die Worte eines Augenzeugen: »Tod. Gemetzel. Chaos, Leichen auf dem Weg.« (Spiegel online). Manche Todesfälle ereigneten sich auf dem Rückweg vom Gipfel - die Bergsteiger hatten zuvor wie jene im Bild geduldig auf den großen Moment gewartet. nd

Foto: AFP/Project Possible