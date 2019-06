Udo Lindenberg wäre nicht Udo Lindenberg, wenn er nicht jede Gelegenheit dazu nutzen würde, seine politische Überzeugung kundzutun. Und das machte der 73-Jährige auch beim fulminanten Start seiner ausverkauften Deutschlandtournee »Udo Lindenberg - Live 2019« am Freitagabend in Bremen. Die Hamburger Rocklegende bot den 14 000 Fans in der ÖVB-Arena einerseits eine perfekt inszenierte Bühnenshow mit Pyrotechnik, Nebelkanonen und Flammeneffekten.

Lindenberg hatte Lieder wie »Ratt...