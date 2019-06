Den Film »Rocketman« gibt es in Russland nicht in voller Länge zu sehen: Wie russische Journalisten nach einer Vorpremiere berichteten, wurden die russische Version des Films über Elton John zensiert. »Alle Szenen mit Küssen, Sex und Oralsex zwischen Männern wurden herausgeschnitten«, schrieb Filmkritiker Anton Dolin auf Facebook. Laut seinem Kollegen Mischa Kosyrew fielen auch Szenen, in denen Drogen vorkommen, der Zensur zum Opfer.

Elton John reagierte empört. Der Schritt des russischen Ver...