Nürnberg. Ein von Arbeitgebern gerichtlich erwirktes Warnstreikverbot droht den seit Mitte Mai schwelenden Tarifkonflikt im bayerischen Einzelhandel weiter zu verschärfen. Die Karstadt Warenhaus GmbH erwirkte am Freitag per Eilentscheidung beim Arbeitsgericht Nürnberg ein Verbot des für vergangenen Samstag in Nürnberger Karstadt- und Kaufhof-Warenhäusern geplanten Warnstreiks. Zu der befristeten Arbeitsniederlegung hatte die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di aufgerufen.

Für ein Verbot eines Warnstreiks am Freitag kam ...