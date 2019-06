Am Buß- und Bettag des Jahres 1969 trafen sich sieben Mitarbeiter der Göttinger Post zur ersten Probe im Sitzungszimmer des Postamtes, zu Weihnachten gab die »Bläservereinigung der Post in Göttingen« ihr erstes Konzert. Zunächst blieb es bei der kleinen Besetzung, die vor allem bei Jubiläen und Familienfeiern von Postkollegen oder der Einweihung von neuen Postgebäuden im Einsatz war. Ein Förderverein rekrutierte rund 120 Mitglieder. Sie ermöglichten durch ihre Beiträge die Existenz des kleinen Orchesters.

Anfang der 1970er Jahren war die Formation auf 15 Mitglieder angewachsen. Erfolgreiche Auftritte bei den Bundespostmusikertreffen in Koblenz und Freiburg sorgten wir weiteren Zulauf. 1978 übertrug der NDR ein Konzert der inzwischen in Postorchester Göttingen (POG) umbenannten Formation aus Braunschweig zur Saisoneröffnung der Fernsehlotterie »Ein Platz an der Sonne«.

Auch internationale Partnerschaften wurden geknüpft, Auslandsreisen fü...