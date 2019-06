München. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist zwar großer Weltraumfan, hat aber keine Ambitionen, auf den Mond zu fliegen: »Ich bewundere alle, die das machen und gemacht haben - ich selbst will da aber nicht hochfliegen«, sagte er am Samstag beim »Moon Talk«, den das Deutsche Museum anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der ersten Mondlandung veranstaltete. Grundsätzlich würden ihm aber ein paar Kandidaten einfallen, »die ich da gerne hinschicken würde - dann aber auf die dunkle Seite«, sagte er schmunzelnd. Zur Veranstaltung kam auch Ex-US-Astronaut Charlie Duke, der 1972 als zehnter Mann den Mond betrat. dpa/nd

