Erfurt. Immer mehr Menschen interessieren sich für Landurlaub in Thüringen. »Wir haben tendenziell eine steigende Nachfrage«, sagte die Geschäftsführerin der Landesarbeitsgemeinschaft »Ferien auf dem Lande in Thüringen«, Anke Pannasch. Sehr gefragt sei Urlaub auf dem Bauernhof, wo man Tiere und Landwirtschaft erleben könne und es Spielmöglichkeiten für Kinder gebe. »Wo man auch mal ausmisten oder die Eier holen kann. Das ist Teil des Erlebnisses, dass die Urlauber mit anpacken können.« Der Verein vermarktet rund 200 Bauern- und Ferienhöfe in Thüringen. dpa/nd