Schwerin. Die oppositionelle LINKE im Schweriner Landtag hat der rot-schwarzen Landesregierung vorgeworfen, Anrechnungsstunden für Lehrer heimlich gekürzt und so den Lehrkräftemangel kaschiert zu haben, erklärte LINKEN-Schulexpertin Simone Oldenburg am Sonntag. So seien im Vergleich zum Schuljahr 2015/16 jene Stunden, die Schulen etwa für Wettbewerbe, Schulpartnerschaften oder Begabtenförderung zur Verfügung standen, drastisch gekürzt worden. »Gab es 2015/2016 für diese zusätzlichen Aufgaben noch zusätzliche 4500 Wochenstunden, das entspricht 170 Lehrerstellen, wurden ab dem Schuljahr 2016/2017 davon 1500 Stunden wöchentlich eingespart.« Die Regierung habe damit klammheimlich in der Bildung gekürzt, den Lehrermangel um 60 Stellen kaschiert und jährlich fünf Millionen Euro eingespart. dpa/nd