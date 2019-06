Was soll das sein

Peking. 30 Jahre nach der blutigen Niederschlagung der Proteste auf Pekings Tiananmen-Platz hat China den Einsatz der Sicherheitskräfte als gerechtfertigt bezeichnet. Die Regierung habe »korrekt« gehandelt, indem sie Maßnahmen ergriff, um die »politischen Turbulenzen zu stoppen«, sagte Verteidigungsminister Wei Fenghe am Sonntag in Singapur. Er könne nicht verstehen, wieso China noch immer vorgeworfen werde, »den Vorfall nicht korrekt gehandhabt zu haben«. Die Armee war in der Nacht zum 4. Juni 1989 mit Panzern gegen Studenten vorgegangen, die auf dem Tiananmen-Platz wochenlang für mehr Demokratie demonstriert hatten. Hunderte Menschen wurden getötet. AFP/nd