Algier. Die für Anfang Juli geplante Präsidentschaftswahl in Algerien muss nach Ansicht des Verfassungsrats verschoben werden. Das Gremium wies die beiden bislang eingereichten Bewerbungen für die Nachfolge des gestürzten Staatschefs Abdelaziz Bouteflika zurück und erklärte deshalb die Organisation der Wahl bis zum 4. Juli für »unmöglich«, wie das staatliche Fernsehen am Sonntag berichtete. Mit dem Unternehmer Abdelhakim Hamadi und dem Ingenieur Hamid Touahri haben lediglich zwei Bewerber Interesse an einer Kandidatur angemeldet. AFP/nd