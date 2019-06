Am frühen Samstagmorgen wurde ein 38-Jähriger in einem Schnellrestaurant am Hermannplatz von einem anderen Mann homophob beleidigt und mit der Faust geschlagen. Der Täter verließ den Tatort anschließend unerkannt. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt führt die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung. clk