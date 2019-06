Claus Ruhe Madsen will Rostocks neuer Oberbürgermeister werden. Foto: dpa/Wüstneck

Auf dem Computerbildschirm bewegt sich ein stilisierter Wikinger durch Rostock, will allerlei Ziele erreichen, doch ihm stellen sich Hindernisse in den Weg. Überwindet er sie, gibt es zur Belohnung viele Taler, die das vollbärtige Männchen für wichtige Projekte in der Hansestadt ausgibt. »Claus räumt auf«, verspricht Claus Ruhe Madsen mit diesem Spiel auf seiner Internetpräsenz den Rostockern, auf deren Votum er bei der Stichwahl zum Oberbürgermeister am 16. Juni hofft. Der parteilose Däne, getragen von CDU und FDP, hatte bei der OB-Wahl am vergangenen Sonntag 34,6 Stimmenprozent erreicht. Gegenkandidat des 46-Jährigen ist S...