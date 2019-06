Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Potsdam. In Brandenburg sollen künftig deutlich mehr Radfahrer unterwegs sein. Der Umstieg vom Auto auf das Rad soll erleichtert , die Verknüpfung von Bahn und Rad soll verbessert werden, sagte Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) am Montag. Sie verwies auf die seit 2017 bestehende Radverkehrsstrategie des Landes. Ziel ist es, den Anteil von Fußgänger-, Rad- und öffentlichem Verkehr bis 2030 auf über 50 Prozent zu erhöhen. Zwischen 2015 und 2018 seien rund 33 Millionen Euro für Neubau und Erhalt von Radwegen ausgegeben worden, hieß es. Zusätzlich habe das Wirtschaftsministerium 27 Millionen Euro in touristische Radwege investiert. epd/nd