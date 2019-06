Aus im Achtelfinale: Jan-Lennard Struff Foto: imago images/Laci Perenyi

Die Nummer eins der Tenniswelt war dann doch zu stark: Trotz eines couragierten Beginns hat Jan-Lennard Struff nach einer klaren Niederlage gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic sein erstes Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier verpasst. Der 29 Jahre alte Warsteiner verlor am Montag gegen den aktuellen Champion von Wimbledon sowie US Open und Australian Open mit 3:6, 2:6, 2:6.

Bereits nach 93 Minuten beendete der 32 Jahre alte Serbe mit seinem ersten Matchball das bislang beste Grand-Slam-Turnier in Struffs Karriere und erreichte als erster Spieler der Geschichte zum zehnten Mal nacheinander die Runde der besten Acht in Roland Garros. »Ich bin sehr zufrieden mit meinem Spiel heute. Ich habe aggressiv und konzentriert gespielt und hoffe, dass es so weitergeht«, sagte Djokovic, als er nach dem Match von Ex-Profi Cédric Pioline interviewt wurde und zur Freude der Fans vor Ort auf Französisch antwor...