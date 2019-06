Was soll das sein

Der Höhenflug der Grünen setzt sich fort. In einer am Montag veröffentlichten repräsentativen Umfrage des Instituts Forsa im Auftrag der »Berliner Zeitung« kommt die Partei auf 26 Prozent - ein Prozentpunkt mehr als vor einem Monat. Die Grünen sind damit mit Abstand stärkste Partei. Zuletzt freuten sie sich über einen derartigen Umfragewert vor acht Jahren. Die CDU gibt mit ihrem neuen Parteichef Kai Wegner laut Umfrage um zwei Punkte auf 15 Prozent nach. Sie liegt damit zum ersten Mal seit rund einem Jahr wieder hinter der SPD mit Regierungs- und Parteichef Michael Müller. Diese käme unverändert auf 16 Prozent, wenn am nächsten Sonntag Abgeordnetenhauswahl wäre. Davor liegt noch die LINKE mit 17 Prozent (-1). AfD und FDP bleiben jeweils unverändert bei 11 und 7 Prozent. Beliebtestes Senatsmitglied ist laut Umfrage Kultursenator Klaus Lederer (LINKE). dpa/nd