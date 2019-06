Was soll das sein

Kabul. Radikalislamische Taliban haben in Südafghanistan erstmals Friedensaktivisten getroffen. Dabei handelte es sich um vier Vertreter des »Helmander Friedensmarsches«. Sie waren im Vorjahr mit ihrer Forderung nach Frieden Hunderte Kilometer teils barfuß durch Afghanistan marschiert. Taliban hätten die Aktivisten am Sonntagabend in der Provinz Helmand für Gespräche mitgenommen, sagte Batscha Khan Mauladad, Sprecher der Aktivisten. Bisher hatten sich die Taliban geweigert, mit den Aktivisten zu sprechen. Sie warfen ihnen vor, von der Regierung zu ihren Protesten aufgefordert worden zu sein. dpa/nd