Bagdad. In Irak sind zwei weitere französische IS-Anhänger zum Tode verurteilt worden. Das bestätigten irakische Justizkreise am Montag. Damit sind in den vergangenen Wochen im Irak elf Franzosen zum Tode verurteilt worden, weil sie sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen hatten. Die Franzosen und weitere IS-Anhänger aus anderen Staaten waren von den Kurden in Syrien an die irakischen Behörden übergeben worden, nachdem der IS in Syrien seine letzte Hochburg verloren hatte. dpa/nd