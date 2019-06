Wenn sich minderjährige Kinder mit Videospielen befassen, die erst ab 18 zugelassen sind, so kann das Folgen für die Eltern nach sich ziehen. Foto: imago images/Kolvenbach

Immer wieder streiten Juristen über die Verletzung der Aufsichtspflicht von Eltern. Eine schon länger zurückliegende Entscheidung des Amtsgericht Bad Hersfeld (Az. 63 F 290/17 SO) ist für solchen Rechtsstreit aufschlussreich.

Minderjähriger mit Videospielen erst für 18-Jährige

Ein Paar hatte sich scheiden lassen. Das gemeinsame Kind lebte bei der Mutter, die Eltern hatten das gemeinsame Sorgerecht. Der zehnjährige Junge wechselte nach Belieben zwischen beiden Wohnungen, die nur 300 Meter voneinander entfernt lagen.

Da der Vater in punkto Hausaufgaben weniger streng war, gerieten die Eltern schnell in Streit über richtige Erziehung und Besuchszeiten. Schließlich landeten sie vor Gericht. Bei seiner gerichtlichen Anhörung erzählte der Junge, dass er von den Eltern gemeinsam zu Weihnachten eine Spielekonsole geschenkt bekommen hatte, auf der er auch «Grand Theft Auto (GTA) 5» sowie «Call of Duty» spielte.

Das Amtsgericht sprach die Eltern da...