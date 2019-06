Für das eigene Zuhause müssen Bauherren aktuell tiefer in die Tasche greifen als noch vor ein paar Jahren. Das fängt beim Grundstück an: Das Statistische Bundesamt verzeichnet einen Preisanstieg für baureifes Land von durchschnittlich 130 €/m² im Jahr 2010 auf 175 €/m² im Jahr 2017. Doch Bauherren können Einfluss auf die Höhe der Kosten nehmen.

Denn beim Grundstück ist vor allem die Lage entscheidend: »In der Regel gilt: Bauland in ländlicheren Regionen kostet deutlich weniger als in Stadtnähe«, erklärt Albrecht Luz von der LBS und verweist auf die LBS-Analyse »Markt für Wohnimmobilien«: »Wer beispielsweise ein Grundstück in Köln kaufen mö...