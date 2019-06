Arbeitnehmer in Deutschland werden künftig immer später in Rente gehen. Wie aus einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hervorgeht, wird das durchschnittliche Renteneintrittsalter bis 2032 um 1,2 bis 1,5 Jahre steigen. Die reguläre Altersgrenze für den Renteneintritt liegt derzeit bei 65 Jahren und acht Monaten und steigt in den nächsten Jahren schrittweise auf 67 Jahre.