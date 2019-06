An der diesjährigen Vogelzählung des Naturschutzbundes (NABU) beteiligten sich über 2300 Berliner. In zahlreichen Gärten zählten sie insgesamt 46 496 Vögel. Fast ein Viertel der erfassten Gartenvögel waren Haussperlinge. Der auch als Spatz bekannte Vogel ist damit nicht nur bundesweit, sondern auch in Berlin der am häufigsten anzutreffende Gartenvogel. Laut der Wildtierexpertin des NABU Berlin, Katrin Koch, seien allerdings längst noch nicht alle Vögel in den städtischen Brutrevieren angekommen. Viel wichtiger sei für sie aber »die Begeisterung für unsere flatternden Nachbarn«. Deutschlands größte Vogelzählung findet jedes Jahr am zweiten Maiwochenende statt. yaw