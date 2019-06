Der Dirigent und Pianist Daniel Barenboim bleibt auch in den kommenden Jahren an der Spitze der Berliner Staatsoper. Der bis 2022 laufende Vertrag mit dem 76-Jährigen werde um weitere fünf Jahre verlängert, sagte Berlins Kultursenator Klaus Lederer am Dienstag in Berlin. Barenboim leitet bereits seit 1992 die Staatsoper. Die Staatskapelle Berlin hatte ihn bereits zum Chefdirigenten auf Lebenszeit ernannt.

...