Foto: Ein Waldbrand bei Jüterbog (im Bild) und ein weiterer Waldbrand bei Hennickendorf beschäftigten die Feuerwehr im Landkreis Teltow-Fläming auch am Dienstag. Die Flächen, auf denen die Waldbrände loderten, sind zu einem großen Teil mit Munition verseucht. Die Feuerwehrleute müssen deshalb besonders vorsichtig sein. Bei Jüterbog dehnte sich der Waldbrand noch aus, wie die Kreisverwaltung Teltow-Fläming mitteilte. 24 Fahrzeuge, 80 Feuerwehrleute und zwei Hubschrauber waren hier zur Brandbekämpfung im Einsatz. Außerdem brannte es am Dienstag auf einem alten Truppenübungsplatz in der Lieberoser Heide. Hier konnte das Feuer im Laufe des Tages gelöscht werden. Es brannte ebenfalls in einem Waldstück bei Wolfslake im Kreis Oberhavel. dpa/nd Foto: dpa/Julian Stähle