München. Münchens CSU hat die Juristin Kristina Frank zur Oberbürgermeisterkandidatin für die Kommunalwahl 2020 gewählt. Am Montagabend sei sie mit 119 von 121 Stimmen von Delegierten offiziell gekürt worden, so ein politischer Referent des CSU-Bezirksverbands München am Dienstag. Die 38-Jährige soll gegen den amtierenden Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) antreten. Frank sitzt seit 2014 im Stadtrat. dpa/nd