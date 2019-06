Annaberg-Buchholz. Künftig will das sächsische Annaberg-Buchholz vorbildliche Parker belobigen. Während Parksünder weiter einen Bußgeldbescheid vorfinden, können Autofahrer mit korrektem Parkverhalten auf eine Anerkennung hoffen. »Super geparkt - Weiter so«, steht auf den bunten Karten, teilte die Stadt am Dienstag mit. Dazu gibt es zum Spruch »Vielen Dank, bärenstark« ein Tütchen Gummibären. dpa/nd

