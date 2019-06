Potsdam. Die letzte Parlamentssitzung vor der Landtagswahl am 1. September gerät zu einem Marathon. Üblich sind in Brandenburg drei Tage Plenum von Mittwoch bis Freitag. In der kommenden Woche beginnt die Landtagssitzung aber bereits am Dienstagnachmittag, weil die Tagesordnung sonst nicht zu bewältigen ist. »Selbstkritisch« gestand Linksfraktionsgeschäftsführer Thomas Domres am Dienstag, man habe einiges vor sich hergeschoben. »Es wäre besser gewesen, Dinge ein klein wenig früher auf die Tagesordnung zu setzen«, sagte die Abgeordnete Ursula Nonnemacher (Grüne). af