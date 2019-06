Immer wieder protestieren Pflegebeschäftigte gegen den Notstand in der Branche. Foto: imago images/Seeliger

Berlin. Mehr Personal, mehr Lohn und zehn Prozent mehr Auszubildende: Die Bundesregierung will die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte »schnell und spürbar« verbessern. Ein Ziel der »Konzertierten Aktion Pflege«, deren Ergebnisse am Dienstag vorgestellt wurden, sind bundesweite Tarifverträge für Pflegekräfte und die gleiche Bezahlung in Ost und West. Bisher werden Pflegekräfte sehr unterschiedlich und eher niedrig entlohnt.

An der Konzertierten Aktion waren mehr als 50 Verbände, Arbeitgeber, Gewerkschaften sowie Vertreter vo...