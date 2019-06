London. Hersteller von Zahnpasta mit Aktivkohle werben damit, dass diese die Zähne weißer mache und vor Karies schütze. Im Fachblatt »British Dental Journal« entgegnen Wissenschaftler nun, dass die Versprechen wissenschaftlich nicht belegt sind. Die Forscher werteten alle bekannten Studien aus. Die größte Untersuchung aus dem Jahr 2017 analysierte 118 Fachartikel zu 50 verschiedenen Aktivkohlezahnpasten. Danach fehlt es an einem wissenschaftlichen Beweis, dass die Aktivkohle die Gesundheit der Zähne verbessert oder vor Verfärbungen schützt. Die Autoren warnen hingegen, dass die Kohle die Zähne abschmirgeln könne. erb

