Sukzessive gewährt die Stiftung Humboldt-Forum Hauptstadtjournalisten Einblicke in die geplanten Ausstellungen im Berliner Schloss - quasi als Appetitanreger. (Und gewiss auch, um sich bereits vorab eine gute Presse zu sichern.)

Am Dienstag lud Generalintendant Hartmut Dorgerloh ins Ethnologische Museum in Dahlem-Dorf. Auch wenn die Eröffnung des Humboldt-Forums noch in diesem Jahr erfolgen soll, so werden die Expositionen nacheinander die Etagen der einstigen Hohenzollernresidenz füllen. Ende 2020 sollen fünf Wechselausstellungen eröffnen, darunter eine, die mit Angehörigen der Omaha gestaltet wird. Hierzulande dürfte der Name, der »Gegen den Strom« bedeutet, den meisten nur aus den verkitschten Wild-West-Shows von Buffalo Bill geläufig sein oder von »Omaha-Beach«, einem der blutigsten Schauplätze des D-Days, der Landung der Westalliierten in der Normandie am 6. Juni 1944. Die ursprünglich in Nebraska und Iowa ansässigen Indigenen geh...