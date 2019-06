Magdeburg. Zahlreiche Verkäuferinnen und Verkäufer in Sachsen und Sachsen-Anhalt haben für ihre Lohnforderungen am Mittwoch die Arbeit niedergelegt. Es waren die ersten ganztägigen Streiks im laufenden Tarifstreit mit den Arbeitgebern, wie die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di mitteilte. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen für den Einzelhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Dort arbeiten rund 256 000 Beschäftigte. Derzeit gehen die Vorstellungen von Arbeitgebern und ver.di weit auseinander. Am 19. Juni verhandeln sie weiter. dpa/nd