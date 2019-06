Tokio. Dr japanische Konzern Mitsubishi Heavy Industries will dem kanadischen Flugzeug- und Zughersteller Bombardier dessen Regionaljet-Segment CRJ abkaufen, wie die Japaner am Mittwoch in Tokio mitteilten. Der Konzern hat in dem Segment bereits seinen Mitsubishi Regional Jet im Angebot. Für Bombardier wäre der Deal ein weiterer Schritt beim Ausstieg aus dem Flugzeugbau.Von Bombardier war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Allerdings hatte der Konzern im November den Verkauf seiner Turboprop-Sparte angekündigt. Auch das defizitäre Geschäft mit den CRJ-Regionaljets stehe auf dem Prüfstand, hieß es seinerzeit. Mit einem Verkauf an Mitsubishi würde sich die Fusionswelle unter den großen Flugzeugherstellern fortsetzen. Schwergewicht Boeing will sich bis Jahresende 80 Prozent an der Verkehrsflugzeugsparte des brasilianischen Herstellers Embraer einverleiben. dpa/nd