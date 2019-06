Schönefeld. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) befürchtet erneute Verzögerungen beim neuen Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld und fordert von der Flughafengesellschaft zügig klare Aussagen zum weiteren Vorgehen. Die »Unsicherheiten hinsichtlich einer termingerechten Eröffnung des Flughafens BER im Oktober 2020« seien auch in der Aufsichtsratssitzung am 17. Mai nicht vollständig ausgeräumt worden, schrieb der CSU-Politiker in einem auf den 24. Mai datierten Brief an Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. Scheuer fordert Klarheit über das weitere Vorgehen spätestens in einer Sondersitzung des Aufsichtsrates im August. »Falls Sie in einer solchen Sitzung nicht über einen erfolgreichen Verlauf der Wirkprinzipprüfung berichten können, müssen Sie dann ein schriftliches Gesamtkonzept für den Fall vorlegen, dass der Eröffnungstermin im Oktober 2020 nicht gehalten werden kann«, steht im Brief. Bei der Wirkprinzipprüfung geht es um das Zusammenspiel aller wichtigen Anlagen. Die Flughafengesellschaft wollte den Brief nicht kommentieren. dpa/nd