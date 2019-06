Jüterbog. Der Waldbrand bei Jüterbog ist nach Einschätzung des Umweltministeriums der größte im Land Brandenburg seit der Wende. »Größere Brände gab es nur in den 1970er Jahren«, sagte Referatsleiter Carsten Leßner am Mittwoch. Der Brand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz erfasste 550 Hektar. Aufgrund aufkommenden Windes breitete sich der Brand im Landkreis Teltow-Fläming am Mittag Richtung Südwesten weiter aus. »Wäre der Wind wie gestern geblieben, wäre alles kein Problem«, sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD). Aber der Wind habe sich gedreht. Eine Gefahr für Anwohner bestehe derzeit nicht. Der Landkreis riet auch am Mittwoch nachdrücklich dazu, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Rauch war am Dienstag bis nach Potsdam und Berlin zu bemerken. Seit Montag kämpft die Feuerwehr gegen die Flammen. dpa/nd