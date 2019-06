Foto: Bocholt. Im nordrhein-westfälischen Bocholt hat in der Nacht zu Mittwoch ein Tornado erhebliche Schäden angerichtet. Experten des Deutschen Wetterdienstes zufolge hatte der mittelstarke Tornado Windgeschwindigkeiten zwischen 180 und 250 km/h erreicht. Die Auswirkungen waren vor allem in einem Straßenzug der Stadt im Münsterland gravierend: Ein Auto sei zehn Meter weit durch die Luft gewirbelt und ein Dach komplett abgedeckt worden, sagte ein Sprecher der Stadt. Neun Häuser seien beschädigt und etwa 100 Bäume entwurzelt worden. Eine Person sei leicht verletzt worden. 2018 verzeichnete der DWD bundesweit 17 Tornados, vier davon in Nordrhein-Westfalen. dpa/nd Foto: dpa/Stadt Bocholt