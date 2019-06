Roth. Die Partei für Franken fordert, dass das Qualitätssiegel »Ausgezeichnete Bayerische Küche in Franken« in »Ausgezeichnete Fränkische Küche« umbenannt wird. Fränkische Küche sei keine bayerische Küche, hieß es. Der Name des Siegels sei ein Versuch aus München, den Franken die Existenz einer eigenen Küche abzusprechen, sagte Parteichef Robert Gattenlöhner am Mittwoch. Er will, dass Ministerpräsident Markus Söder »schnellstens von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch macht« um den »Fehler« zu korrigieren. Wenn sich die Franken selbstbewusst darstellten, könnten sie davon wirtschaftlich profitieren, betonte er. dpa/nd