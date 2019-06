Erfurt. Abgeordnete von LINKEN und Grünen haben sich gegen eine Auflösung der Thüringer Schlösserstiftung ausgesprochen. Sie sollte nicht vorschnell in der geplanten mitteldeutschen Schlösserstiftung mit Sachsen-Anhalt aufgehen, sagte LINKE-Abgeordnete Katja Mitteldorf am Mittwoch in einer Sondersitzung des Landtags in Erfurt. Für eine solche Entscheidung sei es zu früh, äußerte auch Grünen-Abgeordnete Madeleine Henfling. Ebenso wie die SPD unterstützten LINKE und Grüne jedoch die gemeinsame Stiftung mit Sachsen-Anhalt, für die der Bund jedem der beiden Länder 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen will. »Das Geld nicht zu nehmen, ist keine Option«, sagte Henfling und verwies auf den hohen Sanierungsbedarf der Thüringer Schlösser. dpa/nd