Dresden. Im Dresdner Zoo sind vier Humboldtpinguine einem Streit brütender Elternpaare zum Opfer gefallen. Dabei wurden zwei Pinguinküken und ein Elternpaar getötet, so der Zoo am Donnerstag. Ausgangspunkt war der erfolglose Brutversuch eines Paares - und die Tatsache, dass der Zoo das unbefruchtete Ei aus dessen Nest entfernt hatte. Im Zoo hatten drei Paare gebrütet, aber nur zwei von bekamen je zwei Jungtiere. Das Ei wurde laut Zoo aus dem Nest entfernt, da es mit der Zeit faulig werden könnte, so der Zoo. Daraufhin habe das kinderlose Paar eine andere Bruthöhle aufgesucht und zwei Küken getötet. Später attackierte es die Eltern der anderen zwei Küken. Die starben vermutlich an stressbedingtem Herzkreislaufversagen. dpa/nd