Potsdam. Brandenburg fordert vom Bund die Klärung offener Fragen zur Windkraft. »Wir brauchen da endlich ein Konzept, um Akzeptanz zu schaffen«, sagte Staatskanzleichef Martin Gorholt (SPD) am Donnerstag in Potsdam. Es gehe unter anderem um die finanzielle Beteiligung der Kommunen an Erträgen der Windkraftanlagen sowie um eine Nachtkennzeichnung der Windräder. Die Ministerpräsidenten der Länder wollten bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag auch über die Energiewende beraten. Die Landtagsfraktionen von SPD, LINKE und CDU planen die Einführung eines »Windkraft-Euro«, die Kommunen sollen über eine Sonderabgabe der Betreiber an Erträgen der Windräder beteiligen werden. dpa/nd