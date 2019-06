Potsdam. Zum Pfingstwochenende rechnet der ADAC-Regionalclub Berlin-Brandenburg von Freitag bis Samstagnachmittag mit zahlreichen Staus auf Straßen und Autobahnen. Voll werden dürfte es im Bereich der Großbaustelle zwischen der nördlichen A10 und der A24-Abfahrt Neuruppin sowie am Dreieck Werder Richtung Magdeburg. Auf der A9 nach Halle/Leipzig müsse man sich auf mehrere Baustellen einstellen. In Berlin kommt es wegen des Karnevals der Kulturen zu Sperrungen. Wer Staus vermeiden möchte, sollte eher am Sonntag reisen. dpa/nd