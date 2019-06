Hamburg. Gut zwei Monate vor der geplanten Neuauflage des Prozesses gegen Dirk Jens Nonnenmacher und andere Ex-Vorstände der HSH Nordbank ist das Strafverfahren vorläufig eingestellt worden. Wie das Gericht am Donnerstag mitteilte, sei im Gegenzug eine Zahlung von 4,85 Millionen Euro vereinbart worden. Allein Nonnenmacher muss laut Gericht 1,5 Millionen Euro zahlen. Die Banker waren wegen Untreue und in zwei Fällen auch wegen Bilanzfälschung angeklagt. dpa/nd

2018 wurden mehr als 626.000 Tonnen westlicher Plastikmüll nach Malaysia importiert, nun will sich das Land wehren. Iin Vietnam und auf den Philippinen ist die Reaktion ähnlich

Fiat-Chrysler will nun doch keine Fusion mit Renault - in Frankreich überwog die Skepsis

