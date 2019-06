Seit knapp einem Jahr ist der schwedische DJ Avicii tot, jetzt erscheint posthum ein neues Album. »Tim« offenbart der Nachwelt einige neue Songs, an denen der DJ bis zuletzt mit Künstlern wie Chris Martin und Imagine Dragons gearbeitet hatte, und ist spätes Zeugnis eines unglücklichen und vom Stress geplagten Stars. Im Alter von 28 Jahren starb Avicii in Stockholm, die Verkaufszahlen schossen in die Höhe. nd