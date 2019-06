Lübeck. Die Justizminister der Länder haben sich nicht auf einen Vorstoß einigen können, das »Containern« strafrechtlich nicht mehr zu verfolgen. Die Mehrheit der CDU-Länder lehnte einen Antrag von Hamburgs Justizsenator Till Steffen (Grüne) ab. Das wurde zum Abschluss der Justizministerkonferenz in Lübeck-Travemünde mitgeteilt. Bisher wird das Entwenden von in der Regel abgelaufenen Lebensmitteln aus Containern als Diebstahl oder Hausfriedensbruch gewertet. Steffen betonte: »Es versteht kein Mensch, warum die Entnahme von Müll bestraft werden muss.« Es sei falsch, dass Menschen, die gegen Lebensmittelverschwendung aktiv werden, strafrechtlich verfolgt werden. dpa/nd

