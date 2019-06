Kassel. Im Fall des erschossenen Kasseler Regierungspräsidenten hat ein Zeugenaufruf im TV zunächst keinen Durchbruch bei den Ermittlungen gebracht. Nachdem die ZDF-Sendung »Aktenzeichen XY... ungelöst« über den Tod von Walter Lübcke (65) berichtet hatte, seien zwar 80 Hinweise eingegangen. »Eine ganz heiße Spur war aber noch nicht dabei«, sagte Torsten Werner, Sprecher der Sonderkommission der Polizei am Donnerstag. Da in der Tatnacht nur wenige Meter entfernt vom Haus des CDU-Politikers eine Kirmes stattfand, hatten die Ermittler Besucher darum gebeten, Fotos und Videos des Festes an die Polizei zu schicken. Laut Staatsanwaltschaft war am Mittwoch erneut der Tatort im Dorf Wolfhagen-Istha bei Kassel nach Spuren abgesucht worden. dpa/nd