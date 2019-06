Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

St. Petersburg. Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Rande des Wirtschaftsforums in St. Petersburg gedroht, den Waffenkontrollvertrag New START auslaufen zu lassen. Der New-START-Vertrag zwischen den USA und Russland läuft 2021 aus, er befasst sich mit der Reduktion strategischer Atomwaffen. Moskau habe »hundert Mal« seine Bereitschaft zur Verlängerung erklärt, sagte Putin zu Journalisten. Washington führe »keinerlei Gespräche«. Putin warnte vor den Folgen eines Auslaufens des Vertrags. »Es wird keine Instrumente geben, um einen Rüstungswettlauf einzuschränken.« Der Vertrag war 2010 von den Staatschefs Barack Obama und Dmitri Medwedew unterzeichnet worden. AFP/nd