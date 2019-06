Was soll das sein

Shannon. US-Präsident Donald Trump hat sich bei seinem Besuch in Irland zuversichtlich über eine Lösung für die künftige Grenze des EU-Staats mit dem britischen Nordirland nach dem Brexit gezeigt. »Ich denke, dass alles sehr gut ausgehen wird, und auch für euch mit eurer Mauer, eurer Grenze«, sagte Trump am Mittwoch auf einer Pressekonferenz mit Irlands Premier Leo Varadkar. Auch die USA hätten ein Grenzproblem, sagte Trump. Varadkar wies den Vergleich zurück. »Ich denke, eine Sache, die wir natürlich verhindern wollen, ist eine Grenze zwischen uns«, sagte er. Trump bezeichnete die Lage an der offenen Grenze der beiden Staaten daraufhin als »gut«. AFP/nd