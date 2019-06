Mette Frederiksen soll Dänemarks neue Ministerpräsidentin werden. Foto: dpa/Olivier Hoslet

Der Wahlsieg am Mittwoch könnte die Kurswende für Dänemarks Sozialdemokraten werden, die lange auf einen solchen Erfolg warten mussten. Maßgeblich zu verdanken haben sie ihn ihrer Vorsitzenden Mette Frederiksen, welche die Zeit nach der Wahlniederlage 2015 dazu nutzte, den Kurs ihrer Partei zu justieren - nach links in der Gesundheits-, Sozial- und Bildungspolitik, nach rechts in der Migrationspolitik. Letzteres nahm den populistischen Parteien den Wind aus den Segeln, wird aber Frederiksens gesamtes Verhandlungsgeschick fordern, um im Spannungsfeld von Ultimaten und roten Linien der übrigen Mitte-li...