Berlin. Rund 96 Prozent der mittelständischen Betriebe klagen laut einer Umfrage über Probleme, Mitarbeiter zu finden. Der Immobilien-Boom und steigende Mieten verschärften die Personalknappheit zusätzlich, berichtete die »Welt am Sonntag« aus der noch unveröffentlichten Untersuchung »Mittelstand im Mittelpunkt« im Auftrag der genossenschaftlichen Banken. Beinahe jedes vierte befragte Unternehmen klage darüber, dass Wohnungsmangel und hohe Mieten die Anwerbung von Fachkräften erschwerten. Unternehmen in Bayern seien besonders stark betroffen: Dort sagten 37 Prozent, dass zu teure Wohnungen Fachkräfte abschreckten. AFP/nd

