Berlin. Etwa 100 Umweltaktivisten des Klimacamps »We4Future« riefen am Sonntag den zivilen Klimanotstand aus. Das bedeute, als Privatperson die Klimakrise anzuerkennen und eigene Handlungen und Entscheidungen auf eine klimagerechte Welt auszurichten, hieß es in einer Erklärung auf der Homepage der Bewegung. Nach dem Camp soll die Idee in Universitäten, Unternehmen, Kommunen und Institutionen getragen werden. Die Bewegung versteht sich als »Teil einer vielfältigen Klimabewegung«. nd