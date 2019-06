Saarbrücken. Uwe Conradt (CDU) wird neuer Oberbürgermeister von Saarbrücken. In der Stichwahl am Sonntag setzte sich der 42-jährige Direktor der Landesmedienanstalt Saarland ganz knapp gegen Amtsinhaberin Charlotte Britz (SPD) durch: Er bekam 50,3 Prozent der Stimmen, Britz 49,7 Prozent. Conradt holte damit den Rathaus-Chefsessel nach mehr als vier Jahrzehnten für seine Partei zurück. Britz war seit Oktober 2004 Oberbürgermeisterin von Saarbrücken. Die beiden Bewerber hatten in der ersten Runde am 26. Mai die meisten Stimmen erhalten. dpa/nd