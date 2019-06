Was soll das sein

Malschwitz. In Sachsen wächst mehr Mohn auf den Feldern. Laut Landwirtschaftsministerium wurden 2018 von fünf Betrieben auf einer Fläche von 115 Hektar Mohn angebaut, 2016 waren es drei Betriebe mit 104 Hektar. Erstmals wächst die Pflanze in diesem Jahr auf einem drei Hektar großen Modellacker im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft, sagte Eva Lehmann vom Fachbereich Landwirtschaft der Reservatsverwaltung. Auf die Idee, Backmohn anzubauen, hätten sie die Bäckereien gebracht. »Viele möchten gern als Besonderheit ein regionales Mohnbrötchen anbieten.« In Deutschland wird Mohn auf 200 Hektar angebaut. Die produzierten 300 Tonnen Mohn decken weniger als fünf Prozent des Bedarfs. dpa/nd